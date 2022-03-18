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Минобороны показало уничтожение украинской техники с помощью беспилотников

Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники и складов ВСУ ударными беспилотниками

Минобороны России показало видео уничтожения техники и складов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью ударных беспилотников. Кадрами ведомство поделилось с журналистами.

«Боевое применение ракетного вооружения выполнялось со средних и малых высот, а результаты уничтоженных военных объектов и техники ВСУ фиксировались средствами объективного контроля», — рассказали в ведомстве.

Ранее Минобороны поделилось кадрами сбитого беспилотника ВСУ Bayraktar — он был полностью уничтожен, частично уцелела его носовая часть. Также ведомство опубликовало видео уничтожения позиций украинских военных, которые находятся в Киевской области.

О начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, целью операции является не раздел Украины на части, а обеспечение гарантий собственной безопасности.

Анастасия Шейкина
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