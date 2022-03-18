Стало известно о скрываемых Мариуполем преступлениях ВСУ

Небензя заявил, что Мариуполь скрывает доказательства преступлений украинских радикалов

Мариуполь скрывает множество доказательств преступлений ВСУ, «поэтому украинские радикалы так цепляются за этот город». Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Небензя выразил мнение, что украинские военные понимают, что за свои действия в Донецкой народной республике (ДНР) придется отвечать, и «они готовы утянуть за собой в могилу хоть все население Мариуполя».

Он напомнил, что в ходе событий 2014-2015 годов жители города активно выступали против националистического киевского режима. По словам Небензи, в аэропорту Мариуполя находилась печально известная тюрьма-пыточная со всей соответствующей атрибутикой, рвами с телами замученных, карцерами и бензопилами.

«Утопив город в крови, они превратили его в своего рода штаб-квартиру и оплот добровольческих и нацистских батальонов, прежде всего "Азова", а также "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация)», — сказал Небензя.

Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. В ходе нее Москва «будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», заявил президент России Владимир Путин.