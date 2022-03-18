В Совфеде усомнились в успехе «дерусификации экономики» Польши

Сенатор Цеков усомнился в успехе программы «дерусификации экономики» Польши

Программа Польши по «дерусификации экономики» является продолжением их русоненавистничества, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он усомнился в ее успехе.

«Польша, как и Великобритания — это страны, которые страдают русофобией, русоненавистничеством. С давних времен у них сохраняется эта ненависть к России. У Польши понятна обида: мечтали стать Речью Посполитой, великой империей — не получилось. Они ошибок наделали, но обвиняют в этом Россию, и отсюда это русоненавистничество», — объяснил сенатор.

По его мнению, объявить о запуске программы по «дерусификации» легко, но большой вопрос, хватит ли у Польши способностей ее осуществить. «У меня закрадываются сомнения, что у них получится. Если получится — значит, они будут платить за газ и нефть на порядок больше, а мы найдем, куда продать наши ресурсы, переориентируем», — заключил политик.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о начале программы «дерусификации» польской и европейской экономики, которая включает в себя отказ от российского газа и российской нефти. Вместе с тем он признал, что такие меры могут повлечь за собой рост цен, но пообещал, что правительство постарается этого не допустить.

