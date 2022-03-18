Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин принял участие в концерте в «Лужниках»

Президент России Путин принял участие в праздничном митинг-концерте в «Лужниках»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Владимир Путин принял участие в праздничном митинг-концерте в «Лужниках». Трансляция ведется на канале «Россия 24».

Глава государства поздравил граждан с восьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Как уточнили в ГУМВД по Москве, на мероприятие приехали свыше 200 тысяч человек: более 95 тысяч из них находятся внутри и более 100 тысяч рядом со стадионом.

В ходе выступления на концерте глава государства Владимир Путин заявил, что специальная операция на Украине должна избавить людей от геноцида. Он также отметил, что живущие на Донбассе граждане не согласились с госпереворотом на Украине. «Против них тут же были организованы карательные военные операции и не одна. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией», — добавил президент.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
Кремль объяснил прервавшуюся трансляцию выступления Путина в «Лужниках»
Россиянам раскрыли стоимость туров в популярную персидскую страну
В России представлен защищенный смартфон
Террористическое движение «Колумбайн» появилось в реестре ФСБ
Известная актриса решила избавиться от дома в США вскоре после покупки
Ведущий Первого канала развеял миф о распространенном заболевании
Пушилин заявил о близкой победе в Донбассе
Россия гарантировала ответ на высылки дипломатов
IT-эксперт предупредил об опасности VPN-сервисов
В Совфеде усомнились в успехе «дерусификации экономики» Польши
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.