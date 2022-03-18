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Нейросеть Google научилась проектировать процессоры

Google обучила искусственный интеллект разрабатывать микросхемы

Фото: Shutterstock

Специалисты Google разработали нейросеть PRIME, которая способна проектировать компактные и производительные процессоры. Об этом сообщается в блоге корпорации.

Сотрудники Google и ученые Калифорнийского университета в Беркли (США) рассказали, что новый подход к глубокому обучению PRIME позволяет создавать архитектуру для микросхем на основе существующих чертежей. Нейросеть обучена проектировать процессоры, отличающиеся высокой производительностью и имеющие меньшие габариты, чем чипы, смоделированные традиционным методом.

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По словам инженеров, созданные с помощью искусственного интеллекта чипы отличаются меньшей на 50 процентов задержкой. Время для проектирования чертежей для микросхем сокращается на 99 процентов, габариты оборудования уменьшились в 1,5 раза. Специалисты подчеркнули, что последний факт буквально шокировал исследователей, так как они не обучали PRIME оптимизации размеров процессоров.

Чтобы подтвердить эффективность созданных нейросетью чипов, специалисты протестировали процессоры в девяти приложениях, сравнив мощность оборудования с традиционными устройствами. Оказалось, что только в трех программах спроектированные PRIME чипы уступали процессорам, созданным человеком. По словам ученых, новая методика позволит изменить подход к разработке точного оборудованию.

В конце февраля специалисты Nvidia, Oxford Nanopore Technologies и Google сообщили, что разработали нейросеть для быстрой расшифровки ДНК. ИИ удалось выполнить секвенирование генома за рекордные пять часов и две минуты.

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Андрей Ставицкий
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