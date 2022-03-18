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Мединский прокомментировал призыв Арестовича к «рельсовой войне»

Мединский заявил, что призыв Арестовича к «рельсовой войне» может навредить переговорам

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Призыв советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича к ведению «рельсовой войны» способен сильно навредить российско-украинским переговорам. Так слова украинского политика прокомментировал глава делегации от России, помощник президента РФ Владимир Мединский, передает ТАСС.

17 марта Арестович обратился к украинцам и призвал их начать «рельсовую войну». По его мнению, необходимо уничтожать те участки железной дороги, по которым осуществляется снабжение Вооруженных сил России.

«Мне кажется, что подобного рода экстремальные деятели могут сильно навредить переговорному процессу и минимальным росткам взаимопонимания между нашими делегациями», — считает Мединский.

Он также отметил, что выступления Арестовича можно трактовать только как прямой призыв к терроризму.

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Никита Абрамов
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