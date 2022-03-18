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ООН оценила состояние поставок продовольствия на Украину

Представитель ООН Дюжаррик заявил, что поставки продовольствия на Украину «разваливаются»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Цепочки поставок продовольствия на Украину «разваливаются». С такой оценкой гуманитарной ситуации в стране выступил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

В своей речи Дюжаррик представил данные Всемирной продовольственной программы (ВПП). «Грузовики и поезда уничтожаются, аэропорты подвергаются бомбардировкам (...) множество мостов разрушены, супермаркеты пусты», — заявил представитель генсека ООН.

Ранее комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что на фоне блокирования поставок продовольствия с Украины Евросоюз сталкивается со значительными проблемами и готовит меры по обеспечению продовольственной безопасности. Еврокомиссар добавил, что в настоящее время необходимо добиться обеспечения необходимых поставок в Европу.

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Николай Чигасов
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