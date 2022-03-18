Норвегия отказалась присоединяться к санкциям против RT и Sputnik

Норвегия отказалась присоединяться к санкциям против российских СМИ RT и Sputnik

Правительство Норвегии отказалось присоединяться к санкциям против RT и Sputnik. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Норвегия присоединяется к ряду санкциям ЕС против России за исключением мер в отношении RT и Sputnik. В правительстве страны отметили, что решение по российским СМИ является спорным. «Эти санкции вызывают принципиальные вопросы, и нам необходимо время для их тщательной оценки», — говорится в заявлении.

Ранее 18 марта стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании после обращения правительства страны. В регуляторе пояснили, что телеканал не соответствует требованиям лицензии. Позже в Кремле заявили, что RT продолжит «доносить свой голос и свою точку зрения до тех, кто захочет ее видеть и слышать».

2 марта постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили запрет на вещание Russia Today и Sputnik на территории всех стран.

1 марта социальная сеть Instagram заблокировала все аккаунты телеканала RT в 27 европейских странах. До этого доступ к их страницам ограничил Facebook. Аккаунт телеканала также заблокировали в этих странах.