В Кремле прокомментировали запрет на вещание RT в Британии

Песков заявил, что запрещенный в Британии канал RT продолжит доносить свою точку зрения

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал запрет на вещание российского телеканала RT на территории Великобритании. Его слова передает ТАСС.

Песков заявил, что RT продолжит «доносить свой голос и свою точку зрения до тех, кто захочет ее видеть и слышать». По его словам, британский Ofcom и другие европейские регуляторы не смогут этому воспрепятствовать.

«Мир гораздо больше и гораздо сложнее, чем европейский континент», — уточнил он.

Ранее 18 марта стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в Великобритании.

16 марта сообщалось, что вещание RT и RT France запретили на территории Канады. Соответствующее решение было принято из-за российской спецоперации на Украине. Телеканалы также исключили из перечня программных служб и станций, которые разрешены к распространению.

До этого в Евросоюзе одобрили запрет на вещание RT на территории всех стран.