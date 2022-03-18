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В Кремле прокомментировали запрет на вещание RT в Британии

Песков заявил, что запрещенный в Британии канал RT продолжит доносить свою точку зрения

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал запрет на вещание российского телеканала RT на территории Великобритании. Его слова передает ТАСС.

Песков заявил, что RT продолжит «доносить свой голос и свою точку зрения до тех, кто захочет ее видеть и слышать». По его словам, британский Ofcom и другие европейские регуляторы не смогут этому воспрепятствовать.

«Мир гораздо больше и гораздо сложнее, чем европейский континент», — уточнил он.

Ранее 18 марта стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в Великобритании.

16 марта сообщалось, что вещание RT и RT France запретили на территории Канады. Соответствующее решение было принято из-за российской спецоперации на Украине. Телеканалы также исключили из перечня программных служб и станций, которые разрешены к распространению.

До этого в Евросоюзе одобрили запрет на вещание RT на территории всех стран.

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Евгения Наумова
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