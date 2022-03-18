В Кремле прокомментировали запрет на вещание RT в Британии
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал запрет на вещание российского телеканала RT на территории Великобритании. Его слова передает ТАСС.
Песков заявил, что RT продолжит «доносить свой голос и свою точку зрения до тех, кто захочет ее видеть и слышать». По его словам, британский Ofcom и другие европейские регуляторы не смогут этому воспрепятствовать.
«Мир гораздо больше и гораздо сложнее, чем европейский континент», — уточнил он.
Ранее 18 марта стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в Великобритании.
16 марта сообщалось, что вещание RT и RT France запретили на территории Канады. Соответствующее решение было принято из-за российской спецоперации на Украине. Телеканалы также исключили из перечня программных служб и станций, которые разрешены к распространению.
До этого в Евросоюзе одобрили запрет на вещание RT на территории всех стран.