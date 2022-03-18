Крымские аграрии рассказали о работе по реализации проектов импортозамещения

Глава кооператива «Сады Хана Алана» рассказали о реализации проектов по импортозамещению

В условиях кризиса агросектору потребуется большая государственная поддержка в части субсидирования понесенных затрат фермеров и кооперативов, обеспечения сельхозпроизводителей грантами и доступными кредитами. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала председатель крымского сельскохозяйственного кооператива СПОСПК «Сады Хана Алана» Эльзара Сейдаметова.

СПОСПК «Сады Хана Алана» объединяет 14 членов (фермеров), которые выращивают фрукты, ягоды и овощи. В настоящее время там реализуются проекты по хранению произведенной продукции ее переработке и реализации. Приобретено фруктоовощехранилище с холодильным оборудованием, завершается оборудование цеха по производству варенья и джемов, создана собственная розничная сеть фермерских магазинчиков в Симферополе, Ялте и Алуште, которая насчитывает 15 торговых павильонов, где кооператив реализует выращенную продукцию.

Для увеличения импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны, предприятием взят курс на увеличение объемов и ассортимента производимой сельхозпродукции, а запуск северо-крымского канала позволит задействовать под посадку больший объем земель и увеличить объемы овощей открытого грунта. «В текущем году мы планируем вырастить и реализовать порядка 2 тысяч тонн овощей борщевой группы (свекла, морковь, капуста, картофель), — говорит Эльзара Сейдаметова. — Также нами заложен персиковый сад в Бахчисарайском районе площадью 6 гектар и посажено 0,5 гектара малины. В текущем году планируется запуск цеха по производству компотов мощностью 5 тысяч литров в смену».

«Импортная продукция подорожает для российского потребителя, так как цена привязана к курсу валюты, спрос на отечественную продукцию увеличится, — говорит председатель кооператива. — Сегодня мы мелкие производители, а завтра уже крупные, если не стоять на месте. Надеемся, что принимаемые нами меры позволят полностью обеспечить жителей и гостей Крыма качественной, экологически чистой сельхозпродукцией».

Ранее президент России Владимир Путин призвал представителей бизнеса к форсированному импортозамещению. «Проблема сейчас не в деньгах, ресурсы у нас есть, ключевые трудности связаны с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, с организацией работы подрядчиков, поэтому могут меняться сроки и способы реализации конкретных программ, их этапы, и это потребует слаженной работы органов власти и представителей бизнеса, форсированной реализации проектов импортозамещения», — сказал Путин.