На Сахалине открыли Международное десятилетие языков коренных народов

В Южно-Сахалинске 18 марта открыли Международное десятилетие языков коренных народов мира

В Южно-Сахалинске в пятницу, 18 марта, прошла торжественная церемония открытия Международного десятилетия языков коренных народов мира. Об этом пишет ТАСС.

Отмечалось, что открытие было приурочено к празднованию дня рождения писателя Владимира Санги — уроженца Сахалинской области, основоположника нивхского алфавита и члена совета ООН. В рамках мероприятия состоялись мастер-классы по декоративно прикладному творчеству коренных малочисленных народов, концертная программа, выступления спикеров и брифинг с носителями языков: нивхами, уйльтами, эвенками, нанайцами.

«Значимость этого мероприятия очень большая, так как Россия — это самая первая страна из членов ООН, приступившая к реализации глобального плана по десятилетию языков коренных народов мира», — сообщила начальник управления по работе с коренными малочисленными народами Севера правительства Сахалинской области (КМНС) Регина Федулова.

Уточняется, что в настоящее время на Сахалине проживает порядка 20 национальностей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и российского Дальнего Востока, из них четыре тысячи исторически проживают на островах.

Ранее в марте в селе Ачайваям на севере Камчатки прошел традиционный национальный праздник ко Дню оленевода. В рамках мероприятия прошли соревнования в метании аркана, тройном национальном прыжке, перетягивании палки, прыжках через нарты и национальной борьбе.