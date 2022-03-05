На Камчатке пройдет национальный праздник ко Дню оленевода

В селе Ачайваям на севере Камчатки 6 и 7 марта пройдет традиционный национальный праздник ко Дню оленевода. Об этом сообщается на официальном сайте Камчатского края.

На первом этапе мероприятия пройдут гонки на оленьих упряжках, спортивные состязания и выступления артистов. Участники смогут посоревноваться в метании аркана, тройном национальном прыжке, перетягивании палки, прыжках через нарты и национальной борьбе.

Во второй день празднования, 7 марта, состоится награждение победителей гонки на оленьих упряжках и праздничный концерт. Для жителей села выступят детский танцевальный коллектив «Рассвет», национальный ансамбль «Эч-Эй», хор народных мастериц, а также творческие коллективы из сел Апука, Пахачи и Средние Пахачи.

Ранее в декабре 2021 года на Камчатке прошел краевой фестиваль национальных культур «В семье единой». В рамках мероприятия зрителям показали выступления творческих коллективов, представляющих разные национальности и этнические группы полуострова.

