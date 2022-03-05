Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

На Камчатке пройдет национальный праздник ко Дню оленевода

В камчатском селе Ачайваям 6 и 7 марта пройдет День оленевода

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В селе Ачайваям на севере Камчатки 6 и 7 марта пройдет традиционный национальный праздник ко Дню оленевода. Об этом сообщается на официальном сайте Камчатского края.

На первом этапе мероприятия пройдут гонки на оленьих упряжках, спортивные состязания и выступления артистов. Участники смогут посоревноваться в метании аркана, тройном национальном прыжке, перетягивании палки, прыжках через нарты и национальной борьбе.

Во второй день празднования, 7 марта, состоится награждение победителей гонки на оленьих упряжках и праздничный концерт. Для жителей села выступят детский танцевальный коллектив «Рассвет», национальный ансамбль «Эч-Эй», хор народных мастериц, а также творческие коллективы из сел Апука, Пахачи и Средние Пахачи.

Ранее в декабре 2021 года на Камчатке прошел краевой фестиваль национальных культур «В семье единой». В рамках мероприятия зрителям показали выступления творческих коллективов, представляющих разные национальности и этнические группы полуострова.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Путин исключил участие призывников и резервистов в спецоперации на Украине
Названа еще одна модная стрижка на весну 2022 года
Олень выбил стекло в магазине одежды, ворвался внутрь и распугал посетителей
Названа минимальная стоимость недвижимости на Пхукете
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в ДНР
МИД России вручил ноту протеста послу США
Войска ДНР нашли в украинском цеху по производству снарядов турецкий флаг
Еще одна российская авиакомпания отменила рейсы за границу
Менеджер Махачева отреагировал на выпад Макгрегора в сторону россиянина
84-летний российский тренер предстанет перед судом по обвинению в педофилии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.