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Краевой фестиваль национальных культур «В семье единой» пройдет на Камчатке

На Камчатке 24 декабря стартует краевой фестиваль национальных культур «В семье единой»

Фото: Министерство культуры Камчатского края

На Камчатке пройдет краевой фестиваль национальных культур «В семье единой». Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

Мероприятие стартует 24 декабря в городе Петропавловск-Камчатский в концертном зале филармонии «Октябрьский».

Отмечается, что в рамках фестиваля зрители смогут увидеть выступления творческих коллективов, представляющих разные национальности и этнические группы полуострова.

Впервые фестиваль «В семье единой» прошел на Камчатке в 2002 году.

Ранее сообщалось, что в Уфе завершился международный конкурс мастеров башкирской одежды «Тамға». В отборочном туре приняли участие около 200 мастеров из Турции, Казахстана, Италии и России.

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