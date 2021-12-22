Краевой фестиваль национальных культур «В семье единой» пройдет на Камчатке
На Камчатке 24 декабря стартует краевой фестиваль национальных культур «В семье единой»
На Камчатке пройдет краевой фестиваль национальных культур «В семье единой». Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.
Мероприятие стартует 24 декабря в городе Петропавловск-Камчатский в концертном зале филармонии «Октябрьский».
Отмечается, что в рамках фестиваля зрители смогут увидеть выступления творческих коллективов, представляющих разные национальности и этнические группы полуострова.
Впервые фестиваль «В семье единой» прошел на Камчатке в 2002 году.
Ранее сообщалось, что в Уфе завершился международный конкурс мастеров башкирской одежды «Тамға». В отборочном туре приняли участие около 200 мастеров из Турции, Казахстана, Италии и России.