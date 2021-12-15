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В Уфе наградили победителей международного конкурса мастеров башкирской одежды

В Уфе наградили победителей международного конкурса мастеров башкирской одежды «Тамға»

Фото: страница «Международный конкурс «Тамға» - «Тамга» во «ВКонтакте»

Победителей II международного конкурса мастеров национального костюма «Тамға» наградили в Уфе. Церемония прошла в столице Башкирии в День башкирского языка, который отмечается 14 декабря, пишет «Молодежная газета Республики Башкортостан».

Отмечается, что на мероприятии помимо награждения победителей прошли уникальный показ коллекций лучших этно-дизайнеров и презентация музыкального клипа. Победителей определили в категориях «Детская одежда», «Башкирские национальные ювелирные украшения», «Народная одежда башкир — реконструкция», «Современный авторский костюм» и «Аксессуары башкирского традиционного костюма».

«Сегодня мы еще раз убедились насколько богато культурное и историческое наследие башкирского народа. Особое место в ней занимают национальные костюмы с его самобытностью и неповторимостью. Наша задача — сохранить наши традиции и передать их будущему поколению» — выступила на мероприятии министр культуры республики Амина Шафикова.

Конкурс «Тамға» стартовал в сентябре. В отборочном туре приняли участие около 200 мастеров из Турции, Казахстана, Италии и России.

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