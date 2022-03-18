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Талибы запретили иностранные сериалы

Движение «Талибан» запретило показ любых иностранных сериалов в Афганистане

Фото: Reuters

Движение «Талибан» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) официально запретило показ в Афганистане любых иностранных сериалов. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщил РИА Новости участник встречи вещателей.

Встреча культурной комиссии талибов и сотрудников министерства по делам запрещения с представителями афганских вещателей состоялась в четверг.

«Талибы четко сказали прекратить показ любых иностранных сериалов, переведенных на дари и пушту», — сообщил один из участников встречи. Талибы отметили, что в случае нарушения запрета не примут никаких оправданий, добавил собеседник.

По словам источника агентства, запрет на иностранные сериалы равносилен прекращению телевизионного вещания. «В Афганистане нет киноиндустрии, и нет ни одного сериала или фильма, который мог бы заменить иностранные. Это ограничение означает, что нужно выключить телевизоры», — заключил он.

В декабре прошлого года Министерство исламской ориентации террористического движения «Талибан» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) утвердило новые правила, согласно которым в Афганистане теперь нельзя слушать музыку в машинах. Указание существует в письменном виде, его положения доведены до водителей. Помимо этого, теперь запрещено возить в машинах женщин без хиджаба.

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Марина Совина
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