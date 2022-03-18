Жители российского региона заметили необычное природное явление

Жители Воронежа запечатлели солнечное гало вместе со световым столбом

В Воронеже местным жителям удалось запечатлеть необычное природное явление. Снимки опубликованы в сообществе «Мой и твой Воронеж» во «ВКонтакте».

На кадрах запечатлено солнечное гало вместе со световым столбом. Пользователей соцсетей восхитили фотографии закатного неба, через которое проходит световой столб.

Как пишет 36on.ru, ранее воронежские синоптики неоднократно объясняли природу появления гало и световых столбов. Последнее явление можно наблюдать, когда в воздухе возникают мелкие ледяные кристаллы, через которые преломляется солнечный свет. Они формируются в перистых или перисто-слоистых облаках.

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