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В России госпитализировали 4564 пациента с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 4564 пациентов с коронавирусом за сутки

Фото: Globallookpress.com

За минувшие сутки в России госпитализировали 4564 человека с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что число госпитализаций снизилось по сравнению с прошедшими сутками на 17,2 процента. Тогда показатель составил 5513.

Всего за последние 24 часа в России выздоровели 95 558 человек, это на 9 процентов меньше, чем днем ранее.

По данным оперштаба, за последние сутки выявлено 32 958 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, при каких симптомах коронавируса следует вызывать скорую помощь. Среди них он назвал сильную головную боль, температуру выше 38,5 градуса, одышку и боли в районе сердца.

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Алина Гончарова
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