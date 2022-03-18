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В России госпитализировали 5513 пациентов с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 5513 пациентов с коронавирусом за сутки

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

За минувшие сутки в России госпитализировали 5513 пациентов с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 18 марта.

Днем ранее число госпитализаций составило 5008.

Всего за минувшие сутки в России выписались в связи с выздоровлением 105 064 человека. Это на 6,7 процента меньше по сравнению с предыдущим днем.

По сведениям оперштаба, за прошедшие 24 часа в России выявили 34 442 новых случая COVID-19.

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Анна Щербакова
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