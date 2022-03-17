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В России госпитализировали 5008 пациентов с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 5008 пациентов с коронавирусом за сутки

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

За минувшие сутки в России госпитализировали 5008 пациентов с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 17 марта.

Днем ранее число госпитализаций составило 5945.

Выздоровели и выписались за последние сутки 112 614 человек. Всего с начала пандемии врачи вылечили 15 934 645 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа выявлено 34 819 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 484 257.

Ранее в Роспотбернадзоре оценили вероятность исчезновения дельта-штамма коронавируса. По словам эксперта ведомства Анны Черкашиной, на омикрон приходится более 99 процентов случаев COVID-19 в России.

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Анастасия Шейкина
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