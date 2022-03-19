В Ливане рассказали об отношении жителей страны к спецоперации России

В Ливане заявили, что большинство граждан не разделяют позицию МИД страны по Украине

Председатель Ассамблеи российско-ливанских деловых кругов Асаад Дия рассказал об отношении жителей страны к спецоперации России. Его слова передает РИА Новости.

По словам Дии, большинство граждан не разделяют позицию МИД Ливана, который осудил действия России на Украине. «Часть граждан не говорят о своей позиции, так как у них дети учатся на Украине, например. Но по политическим соображениям мы все поддерживаем решение России», — заявил он.

Дия отметил, что жители Ливана, Сирии и Ближнего Востока «в целом страдали уже от действий США и НАТО». «Они всегда находили предлоги, чтобы просто начинать войны. При этом мы знаем, что Россия никогда не начинала войны, она всегда их заканчивала. Эта позиция у нас в крови», — заключил председатель ассамблеи.

11 марта источник РИА Новости сообщал, что в официальные представительства России в Ливане начали поступать звонки от граждан, которые хотели принять участие в спецоперации. Также отмечалось, что помогать российским специалистам на Украине готова отправиться группа ливанских врачей, отучившихся в российских университетах.