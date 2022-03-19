В ДНР сообщили об уничтожении 63 украинских военных

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 63 украинских военных за минувшие сутки

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) заявила об уничтожении 63 украинских военных за сутки. Об этом сообщает ведомство в Telegram.

Также уточняется, что за минувшие 24 часа четыре мирных гражданина погибли в результате обстрела. Кроме того, в ходе зачистки от украинских войск Марьинки в ДНР девять человек сложили оружие, двоим была оказана медицинская помощь.

Под обстрелы попали районы 14 населенных пунктов республики, в результате чего 26 мирных граждан получили ранения. Также повреждены 44 жилых дома, 11 объектов инфраструктуры и 10 транспортных средств.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что 15 жителей Мариуполя были ранены при боевых действиях. Среди пострадавших граждан — младенец. В центре не уточнили, о каком именно периоде идет речь.