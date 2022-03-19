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В ДНР сообщили об уничтожении 63 украинских военных

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 63 украинских военных за минувшие сутки

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) заявила об уничтожении 63 украинских военных за сутки. Об этом сообщает ведомство в Telegram.

Также уточняется, что за минувшие 24 часа четыре мирных гражданина погибли в результате обстрела. Кроме того, в ходе зачистки от украинских войск Марьинки в ДНР девять человек сложили оружие, двоим была оказана медицинская помощь.

Под обстрелы попали районы 14 населенных пунктов республики, в результате чего 26 мирных граждан получили ранения. Также повреждены 44 жилых дома, 11 объектов инфраструктуры и 10 транспортных средств.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что 15 жителей Мариуполя были ранены при боевых действиях. Среди пострадавших граждан — младенец. В центре не уточнили, о каком именно периоде идет речь.

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Сергей Истомин
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