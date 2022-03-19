Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР заявили о ранении 15 мирных граждан в Мариуполе

В СЦКК ДНР сообщили о ранении 15 мирных жителей с ранее освобожденной территории Мариуполя

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

15 жителей Мариуполя были ранены при боевых действиях. Среди пострадавших граждан — младенец, сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), пишет «Интерфакс».

«По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении 15 мирных жителей с ранее освобожденной НМ ДНР части населенного пункта Мариуполь», — говорится в сообщении.

В СЦКК не уточнили, о каком именно периоде идет речь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал число жителей Мариуполя, которым удалось эвакуироваться в пятницу, 18 марта. По его словам, из города выехали свыше девяти тысяч человек, а всего по гумкоридорам за время их работы — более 180 тысяч граждан. «Сегодня на Украине работали семь гуманитарных коридоров. Шесть — в Сумской области, один — на Донетчине», — заявил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении склада ракет ВСУ в Ивано-Франковской области
Глава Deutsche Bank призвал не спешить с введением новых санкций против России
Роскомнадзор призвал YouTube снять блокировку с российских каналов
Врачи назвали возможные обострения заболеваний ЖКТ весной
МИД рассказал о подготовке ответа на санкции Запада
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине комплексов «С-300» и «Бук»
Рогозин прочитал монолог Тараса Бульбы
В ДНР заявили о ранении 15 мирных граждан в Мариуполе
Более 60 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Американская журналистка заявила о сокрытии фактов о ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.