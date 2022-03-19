В ДНР заявили о ранении 15 мирных граждан в Мариуполе

В СЦКК ДНР сообщили о ранении 15 мирных жителей с ранее освобожденной территории Мариуполя

15 жителей Мариуполя были ранены при боевых действиях. Среди пострадавших граждан — младенец, сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), пишет «Интерфакс».

«По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении 15 мирных жителей с ранее освобожденной НМ ДНР части населенного пункта Мариуполь», — говорится в сообщении.

В СЦКК не уточнили, о каком именно периоде идет речь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал число жителей Мариуполя, которым удалось эвакуироваться в пятницу, 18 марта. По его словам, из города выехали свыше девяти тысяч человек, а всего по гумкоридорам за время их работы — более 180 тысяч граждан. «Сегодня на Украине работали семь гуманитарных коридоров. Шесть — в Сумской области, один — на Донетчине», — заявил он.