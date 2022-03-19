Рыболовная отрасль заявила о полной переориентации на российские корма

Российская рыболовная отрасль заявила о полной переориентации на отечественные корма

«Частично мы используем в своей деятельности иностранные корма для выращивания молоди. Но в короткие сроки мы сможем переориентироваться на отечественных производителей рыбоводных кормов, которые в целом смогут покрыть потребности наших заводов, — заявили «Ленте.ру» в ФГБУ «Главрыбвод». Это единственная в России государственная организация, которая осуществляет искусственное воспроизводство ценных и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб в масштабах всей страны.

В этом году «Главрыбвод», в рамках государственного задания, планирует выпустить в водоемы России (без учета осетровых) около 2 миллиардов штук различных видов рыб. Также, в соответствии с госзаданием в этом году Главрыбвод запланировал выпустить в водные объекты рыбохозяйственного значения около 32 миллионов штук ценных осетровых видов рыб.

Напомним, что два дня назад Владимир Путин заявил о необходимости форсированного импортозамещения. «Проблема сейчас не в деньгах, ресурсы у нас есть, ключевые трудности связаны с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, с организацией работы подрядчиков, поэтому могут меняться сроки и способы реализации конкретных программ, их этапы, и это потребует слаженной работы органов власти и представителей бизнеса, форсированной реализации проектов импортозамещения», — сказал президент, выступая на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.