В России оценили последствия создания новой валюты ЕАЭС для доллара и евро

Экономист Колташов заявил, что создание новой валюты ЕАЭС нанесет ущерб доллару и евро

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил последствия создания новой валюты в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для доллара и евро. По его словам, доминирующим позициям европейской и американской валюты в международных расчетах будет нанесен ущерб, передает «Газета.Ru».

«Если транзакции с участием новой валюты можно будет проводить без использования межбанковской системы расчетов SWIFT по аналогии с биткоинами, это нанесет доллару, евро и фунту стерлингов колоссальный ущерб», — отметил экономист.

Колташов добавил, что валюта ЕАЭС должна быть привязана к золотому запасу стран-участниц, что придаст ей большую стабильность по сравнению с долларом. Он напомнил, что золото — главная причина обесценивания мировых валют, которые в течение последних 20 лет падают в стоимости в «золотом» выражении.

Ранее стало известно, что ЕАЭС может создать в сотрудничестве с Китаем независимую международной валютно-финансовую систему, что предполагает внедрение единой международной валюты. Проект для обсуждения должен быть представлен до конца марта.

