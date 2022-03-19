В Минобороны рассказали о вымогающих деньги украинских военных

В Минобороны рассказали о вымогательствах у мирных украинцев денег «на помощь ВСУ»

Радикалы из числа украинских военных вымогают деньги у мирных жителей на трассе «Киев-Чернигов». Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

По словам представителя Минобороны, на блокпостах бойцы под предлогом сбора средств «на помощь ВСУ» насильно изымают деньги у граждан. При этом даже установлен «тариф»: 500 гривен за машину, 300 — за взрослого, и 100 за ребенка, при этом, для всех, пытающихся выехать в сторону России, эти тарифы в пять раз выше. Если же у выезжающих нет достаточного количества средств, то машины изымаются, а людей отправляют обратно пешком, указал Мизинцев.

Ранее стало известно, что более 2,7 миллиона украинцев выразили желание эвакуироваться в Россию. Также в Минобороны заявили, что украинские националисты удерживают мирное население в качестве «живого щита». Мизинцев подчеркнул, что в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населенных пунктах удерживаются более 4,5 миллиона мирных граждан, а также 6 830 иностранных граждан из 19 стран.

Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. В ходе нее Москва «будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», заявил президент России Владимир Путин.