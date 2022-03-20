Уилл Батлер покинул группу Arcade Fire
Музыкант Уильям Батлер покинул группу Arcade Fire
Музыкант Уильям Батлер, брат основателя группы Arcade Fire Уина Батлера, заявил, что покинул музыкальный коллектив. Артист объяснил причины своего ухода в Twitter.
«Я ушел еще в конце прошлого года, после завершения работы над новой песней. Какой-то острой необходимости и причины уходить не было, кроме того, что я поменялся — как и сама группа, за 20-то лет. Пришло время для новых вещей», — написал музыкант.
Батлер добавил, что работает над новой записью для своего сольного проекта.
Arcade Fire была образована Уином Батлером и его супругой Реджи Шассан в 2003 году. Уилл Батлер выступал в группе практически с момента ее основания. Коллектив выпустил пять студийных альбомов, последняя пластинка, Everything Now, вышла в 2017 году.