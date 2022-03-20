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Уилл Батлер покинул группу Arcade Fire

Музыкант Уильям Батлер покинул группу Arcade Fire

Фото: Globallookpress.com

Музыкант Уильям Батлер, брат основателя группы Arcade Fire Уина Батлера, заявил, что покинул музыкальный коллектив. Артист объяснил причины своего ухода в Twitter.

«Я ушел еще в конце прошлого года, после завершения работы над новой песней. Какой-то острой необходимости и причины уходить не было, кроме того, что я поменялся — как и сама группа, за 20-то лет. Пришло время для новых вещей», — написал музыкант.

Батлер добавил, что работает над новой записью для своего сольного проекта.

Arcade Fire была образована Уином Батлером и его супругой Реджи Шассан в 2003 году. Уилл Батлер выступал в группе практически с момента ее основания. Коллектив выпустил пять студийных альбомов, последняя пластинка, Everything Now, вышла в 2017 году.

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Евгений Шульгин
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