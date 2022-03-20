В Германии предупредили об угрозе мирового кризиса из-за конфликта на Украине

В Ассоциации немецких профсоюзов предупредили о мировом кризисе из-за ситуации на Украине

Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман считает, что кризис вокруг Украины представляет опасность для всего мира, так как может привести к глобальному экономическому кризису. Его цитирует ТАСС.

«Чем дольше будет продолжаться эта война, тем масштабнее будут последствия. Мы должны использовать все средства, чтобы предотвратить кризис мировой экономики», — предупредил Хоффман.

По мнению представителя германской ассоциации, Евросоюзу следует создать фонд восстановления подобно тому, что действовал во время пандемии.

Французское издание Le Monde также писало, что ситуация на Украине замедлит восстановление мировой экономики, ослабшей после пандемии коронавируса, и может привести к ее необратимым изменениям. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сейчас прогнозирует, что рост ВВП мира сократится на один процентный пункт, а инфляция увеличится на 2,5 процентных пункта.