В США сообщили о сложностях в торговых отношениях России и Китая из-за Украины

Bloomberg сообщил, что торговые отношения РФ и Китая осложнились из-за операции на Украине

Торговые отношения России и Китая осложнились из-за спецоперации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на американское агентство Bloomberg.

Так, отмечается, что покупатели и кредиторы из Китая избегают поставок угля, сжиженного природного газа (СПГ) и сырой нефти из России. По данным агентства, это связано со страхом китайских компаний оказаться в «ловушке санкций».

Как заметил Bloomberg, ссылаясь на отчет консалтинговой компании Capital Economics, для среднестатистической фирмы из Китая, проводящей операции за границей, доступ к финансовой системе США более перспективен, чем сделки с Россией. Однако в то же время «некоторые мелкие фирмы могут быть готовы пойти на риск». Помимо прочего, речь идет о трудностях, связанных с логистикой, в том числе с платежами на основе юаня, рассказали аналитики.

Наконец, по мнению агентства, антироссийские санкции в перспективе могут коснуться и поставок палладия из России в КНР.

18 марта директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что западные санкции приведут к переориентации России с Запада на Восток и наращиванию торговли с Китаем. Он рассказал, что в 2021 году товарооборот между двумя странами достиг рекордных 140 миллиардов долларов, а к 2025 году планируется выйти на показатель в 200 миллиардов долларов.