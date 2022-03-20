Назван дата выхода новой части «Крика»

Студия Paramount Pictures сообщила, что шестая часть «Крика» выйдет 31 марта 2023 года

Студия Paramount Pictures назвала дату выхода новой части «Крика». Об этом сообщает издание Variety.

Премьера шестой части популярной серии фильмов ужасов состоится 31 марта 2023 года. Производство картины начнется летом 2022 года.

Известно, что сценаристами выступят Джеймс Вандербильт и Гай Басик. Тайлер Джиллетт и Мэттью Беттинелли вернутся в проект в качестве режиссеров.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини присоединилась к актерскому составу фильма «Мадам Паутина» по вселенной Человека-паука. В настоящий момент неизвестно, какую роль может сыграть 24-летняя артистка. Детали сюжета и дата премьеры новой картины от Marvel также не сообщаются.

