В Германии предложили ограничить скорость на дорогах ради экономии бензина

Райнер Хоффман предложил ограничить скорость на дорогах Германии ради экономии бензина

Германия могла бы ввести временное ограничение скорости на дорогах ради экономии бензина на фоне растущих цен на энергоносители. Такое предложение в интервью газете Hamburger Abendblatt выдвинул глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман.

«Экономить каждую каплю бензина — верный путь. Но это не решает наши глубокие структурные проблемы. Мы должны обеспечить стабильность энергетического рынка, и этого можно достигнуть прежде всего развитием использования возобновляемых источников энергии», — объяснил Хоффман. Он добавил, что в рамках теоретического ограничения можно было бы снизить скорость передвижения на скоростных магистралях до 100 километров в час, в городах — до 30 километров в час.

Глава Ассоциации немецких профсоюзов добавил, что стране следует диверсифицировать источники энергии и экономнее обращаться с невозобновляемыми ресурсами планеты. «Но мы не решим проблему тем, что предложим носить людям два свитера вместо одного», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Болгария не будет продлевать контракт с российской компанией «Газпром» на поставки газа.