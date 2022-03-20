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В Германии предложили ограничить скорость на дорогах ради экономии бензина

Райнер Хоффман предложил ограничить скорость на дорогах Германии ради экономии бензина

Фото: Shutterstock

Германия могла бы ввести временное ограничение скорости на дорогах ради экономии бензина на фоне растущих цен на энергоносители. Такое предложение в интервью газете Hamburger Abendblatt выдвинул глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман.

«Экономить каждую каплю бензина — верный путь. Но это не решает наши глубокие структурные проблемы. Мы должны обеспечить стабильность энергетического рынка, и этого можно достигнуть прежде всего развитием использования возобновляемых источников энергии», — объяснил Хоффман. Он добавил, что в рамках теоретического ограничения можно было бы снизить скорость передвижения на скоростных магистралях до 100 километров в час, в городах — до 30 километров в час.

Глава Ассоциации немецких профсоюзов добавил, что стране следует диверсифицировать источники энергии и экономнее обращаться с невозобновляемыми ресурсами планеты. «Но мы не решим проблему тем, что предложим носить людям два свитера вместо одного», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Болгария не будет продлевать контракт с российской компанией «Газпром» на поставки газа.

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Евгений Шульгин
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