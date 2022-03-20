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Болгария перестанет покупать газ у России

Глава Минфина Болгарии Василев заявил об отказе от продления контракта с «Газпромом»

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Болгария не будет продлевать контракт с российской компанией «Газпром» на поставки газа. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов страны Асен Василев в интервью Болгарскому национальному радио.

Глава ведомства объяснил отказ страны от продления контракта, истекающего в июле 2022 года, ситуацией вокруг Украины.

В этой ситуации никаких переговоров с «Газпромом» быть не может

Асен ВасилевМинистр финансов Болгарии

Василев пояснил, что Болгария будет получать энергоресурсы у альтернативных поставщиков, таких как Катар и Алжир. Также болгарские власти планируют задействовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже поставляет газ в Болгарию.

«Дерусификация экономики»

18 марта власти Польши объявили о начале программы «дерусификации» польской и европейской экономики. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий уточнил, что программа включает в себя отказ от российского газа и нефти. Однако он признал, что такие меры могут повлечь за собой рост цен, и пообещал, что правительство постарается не допустить такого.

Намерение Польши отказаться от российского газа подтвердил и представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский. Он рассказал, что долгосрочный контракт на поставки газа из России в Польшу истекает в этом году и не будет продлеваться.

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Варшава, по его словам, готова отказаться от новых закупок в России. Сейчас страна получает половину поставок и в состоянии заменить их, пояснил Наимский. По его словам, национальная энергокомпания PGNiG к этому готова.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, в свою очередь, заявил, что программа Польши по «дерусификации экономики» является продолжением их русоненавистничества. «Польша, как и Великобритания — это страны, которые страдают русофобией, русоненавистничеством. С давних времен у них сохраняется эта ненависть к России. У Польши понятна обида: мечтали стать Речью Посполитой, великой империей — не получилось. Они ошибок наделали, но обвиняют в этом Россию, и отсюда это русоненавистничество», — объяснил сенатор.

Польша использует около 20 миллиардов кубометров газа в год, контракт с Россией предусматривает возможность поставок в объеме до 10 миллиардов. Варшава уже заявляла, что может отказаться от российского импорта, в частности, за счет поставок из США и Катара, а также Норвегии.

Отказ Запада от российских энергоресурсов

18 марта премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна ставит своей целью полный отказ от российских нефти и газа до 2027 года. Глава французского правительства считает, что для достижения цели необходимо нарастить мощности для импорта сжиженного природного газа (СПГ), а также добиться более серьезных объемов генерации за счет возобновляемых источников энергии.

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Тезисы, представленные Кастексом, соответствуют общей политике Европейского союза, заявившего о планах существенно снизить зависимость от поставок российского газа. Так, ранее в марте Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза план полного отказа от угля, нефти и газа из России. Его собираются реализовать «задолго до 2030 года». Согласно документу под названием REPower EU, Европа намерена осуществить диверсификацию поставок газа с помощью наращивания объемов импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводов от нероссийских поставщиков.

США также отказались от покупки российских газа и нефти. 8 марта американский президент Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

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Марина Совина
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