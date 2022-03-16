Франция назвала срок полного отказа от российских нефти и газа

Премьер Франции заявил, что страна откажется от нефти и газа из России до 2027 года

Франция ставит своей целью полный отказ от российских нефти и газа до 2027 года. Соответствующий срок назвал премьер-министр страны Жан Кастекс, пишет France info.

Глава французского правительства заявил, для достижения цели необходимо нарастить мощности для импорта сжиженного природного газа (СПГ), а также добиться более серьезных объемов генерации за счет возобновляемых источников энергии.

Также премьер пообещал активную поддержку усилий по отказу от ископаемого топлива для целей теплогенерации.

Тезисы, представленные Кастексом, соответствуют общей политике Европейского союза, заявившего о планах существенно снизить зависимость от поставок российского газа. Среди возможных решений также фигурирует рост поставок СПГ и более активное развитие альтернативной энергетики. Ранее в марте Еврокомиссия представила инициативу о снижении объема импорта из России на две трети уже к концу текущего года. Полный уход от российских поставок возможен при усилиях «каждого европейца», говорили в ЕК.

В середине марта Кастекс объявил, что во Франции будет введена скидка на все виды топлива на заправках. Она составит 15 центов за литр и будет действовать с 1 апреля в течение четырех месяцев. Премьер призвал нефтяные компании и дистрибьюторов топлива приложить все усилия для снижения цен.