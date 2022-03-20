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ДНР взяла под контроль еще один населенный пункт

Минобороны заявило, что группировка войск ДНР взяла под контроль населенный пункт Степное

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Группировка войск Донецкой народной республики (ДНР) взяла под контроль еще один населенный пункт — Степное Волновахского района. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

Сейчас войска ДНР преследуют отступающие подразделения 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Утверждается, что в результате боев ликвидированы до 25 человек личного состава, а также два танка, две боевые машины пехоты и пять автомобилей повышенной проходимости.

Кроме того, группировка взяла под контроль большую часть населенного пункта Верхнеторецкое. Всего на этом направлении за ночь уничтожены до 40 человек личного состава, пять бронетранспортеров и четыре автомобиля повышенной проходимости.

Войска продвинулись вглубь еще на три километра в направлении Новоселовка Вторая и пересекли дорогу Каменка — Верхнеторецкое. Ведутся бои с первым парашютно-десантным батальоном 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

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Алевтина Запольская
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