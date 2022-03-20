ДНР взяла под контроль еще один населенный пункт

Минобороны заявило, что группировка войск ДНР взяла под контроль населенный пункт Степное

Группировка войск Донецкой народной республики (ДНР) взяла под контроль еще один населенный пункт — Степное Волновахского района. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

Сейчас войска ДНР преследуют отступающие подразделения 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Утверждается, что в результате боев ликвидированы до 25 человек личного состава, а также два танка, две боевые машины пехоты и пять автомобилей повышенной проходимости.

Кроме того, группировка взяла под контроль большую часть населенного пункта Верхнеторецкое. Всего на этом направлении за ночь уничтожены до 40 человек личного состава, пять бронетранспортеров и четыре автомобиля повышенной проходимости.

Войска продвинулись вглубь еще на три километра в направлении Новоселовка Вторая и пересекли дорогу Каменка — Верхнеторецкое. Ведутся бои с первым парашютно-десантным батальоном 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.