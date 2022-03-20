Создан способный помочь при кровотечениях портативный робот

Ученые разработали помогающее при кровотечениях устройство с искусственным интеллектом

Команда американских ученых из лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института совместно с врачами из Массачусетской больницы общего профиля создали портативное устройство с искусственным интеллектом AI–GUIDE, помогающее при тяжелых внутренних кровотечениях. Разработка описана в научной статье, опубликованной в журнале Biosensors.

В экстренных ситуациях, когда пациент страдает от внутреннего кровотечения вследствие серьезной травмы, сотрудники скорой помощи не способны оказать ему помощь на месте. Из-за того, что им необходимо применять специализированное оборудование, которое находится в больницах, медики теряют много времени на транспортировку больного. С помощью новой разработки, которая не занимает много места, а также способна автоматизировано выполнить необходимые процедуры, у пациентов появляется больше шансов на своевременное оказание помощи.

Первоочередными медицинскими манипуляциями в таких случаях является введение крови, лекарств, и других необходимых жидкостей. Однако при большой потере крови сосуды пострадавших становятся более плоскими и возникает сложность установки катетера в тазобедренную артерию.

AI-GUIDE помогает быстро и автоматически ввести иглу в сосуды, позволяя начать немедленное лечение. Программа аппарата разработана на основе алгоритмов и робототехники, а также может применяться совместно с другими медицинскими устройствами. Для его использования медикам нужно лишь разместить AI-GUIDE на бедре пациента, а затем робот самостоятельно направит и проинформирует врачей о месте, куда необходимо ввести иглу, специалистам потребуется лишь нажать на кнопку. Кроме того, устройство способно проверить правильное местоположение иглы и известить о всех показателях больного на дисплее.