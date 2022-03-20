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В Саудовской Аравии оценили важность российской нефти для мирового рынка

Директор Saudi Aramco назвал поставки российской нефти важными для мирового рынка

Фото: Daniel Kramer / Reuters

Генеральный директор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер оценил важность российской нефти для мирового рынка. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, пишет ТАСС.

Нассер назвал поставки российской нефти важными для мирового рынка энергоресурсов в условиях дефицита предложения и заявил, что его компания «будет выполнять свою часть работы» в соответствии с имеющимися у нее направлениями.

Он пояснил, что текущий дефицит на рынке вызван сокращением коммерческих запасов нефти и нехваткой у большинства экспортеров свободных производственных мощностей, которые бы позволили существенно нарастить добычу. При этом Нассер подчеркнул, что если интенсивность авиасообщения вернется к допандемийному уровеню, то рынку потребуются дополнительные два миллиона баррелей нефти в сутки.

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Гендиректор Saudi Aramco также отметил, что его компания «полностью соблюдает» все санкции, введенные США и Европейским союзом (ЕС) против России, в которой у Saudi Aramco «нет никаких коммерческих операций», за исключением одного научно-исследовательского центра.

Ранее в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось, что возможные перебои с поставками нефти из России могут вызвать на рынке глобальный шок. По прогнозам, с апреля добыча российской нефти упадет на три миллиона баррелей в сутки. Отмечается, что это произойдет из-за санкций и отказа некоторых покупателей от экспорта сырья из России.

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Варвара Кошечкина
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