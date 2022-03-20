В ДНР заявили о десятках оставшихся под землей горняков из-за обстрела ВСУ

В ДНР заявили, что 35 человек остались в обесточенной шахте в Донецке из-за обстрела ВСУ

Десятки горняков остаются под землей в шахте имени Засядько в Донецке, которая была обесточена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Штаб территориальной обороны ДНР.

По данным штаба, в настоящее время под землей находятся 35 человек. Их планируется вывести на поверхность.

О состоянии горняков не сообщается.

Ранее, 19 марта, сообщалось, что сотни людей оказались заблокированы под землей после обстрелов украинскими военными двух шахт в ДНР. Так, в шахте имени Челюскинцев находились 47 человек, а в шахте имени Скочинского — 85.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине. Он сообщил, что это было сделано по просьбе ДНР и ЛНР.