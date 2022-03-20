В санкциях против России увидели угрозу глобальной цепи поставок

The Washington Post: санкции против России нарушают глобальные цепочки поставок

В санкциях, введенных западными странами против России, и ситуации с распространением COVID-19 в Китае увидели «новые угрозы для глобальной цепи поставок». Об этом заявляется в статье, опубликованной в газете The Washington Post, пишет ТАСС.

По данным газеты, ситуация на Украине и вспышка коронавируса в производственном центре Китая «вносят новые коррективы в глобальные цепочки поставок, разрушая надежды на возвращение в этом году надежных и бесперебойных грузоперевозок и усиливая давление на потребительские цены».

Отмечается, что, в частности, на это повлияли финансовые санкции США и их союзников, закрытие российского воздушного пространства и временное прекращение работы десятков китайских заводов и портовых складов, поставляющих продукцию в Соединенные Штаты.

Washington Post подчеркивает, что стоимость перевозок также выросла в связи с повышением цен на топливо, а опрошенные изданием эксперты заявляют, что условия в сфере глобальных поставок будут ухудшаться и дальше.

Ранее британская газета Financial Times сообщала, что мировые цены на молоко могут значительно увеличиться из-за ситуации на Украине и нарушения логистики. По информации издания, на рост цен также оказывает влияние резкое подорожание топлива и ожидание кризиса на рынке удобрений.