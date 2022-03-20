В Великобритании предсказали значительный рост мировых цен на молоко

FT: мировые цены на молоко могут сильно увеличиться из-за ситуации на Украине

Мировые цены на молоко могут значительно увеличиться из-за ситуации на Украине и нарушения логистики. Такое развитие событий предсказала британская газета Financial Times, сообщает ТАСС.

По данным издания, из-за нарушения в период пандемии логистических цепочек уже выросли цены на цельное сухое молоко и безводные молочные жиры, являющиеся основными экспортными позициями для крупнейших производителей. Отмечается, что стоимость сухого молока к настоящему моменту побила восьмилетний рекорд, а молочные жиры к середине марта достигли стоимости в более чем 7,1 тысячи долларов за тонну, что также стало рекордным показателем.

По информации FT, на рост цен также повлияли резкое подорожание топлива и ожидания кризиса на рынке удобрений. При этом издание отмечает, что Украина, Россия и Китай являются одними из основных поставщиков удобрений и зерна, необходимых для обеспечения скота кормом. Сообщается, что из-за влияния ситуации на Украине, санкций против России и сохраняющихся логистических проблем производители опасаются, что молочное сырье может подорожать еще больше.

17 февраля первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что Минсельхоз выделил четыре товарные позиции, которые могут подорожать в этом году. Среди них — молоко и молочная продукция, хлеб, овощи и сахар.