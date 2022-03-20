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Россиян предупредили о влиянии VPN на качество мобильного интернета

Аналитик Тимофеевский: VPN оказывает влияние на конечную скорость интернета

Фото: Pixabay

Использование VPN на смартфонах не влияет на сотовую связь, однако качество и скорость мобильного интернета могут пострадать, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По словам главного архитектора, руководителя проектного офиса и центра компетенции Getmobit Василия Шубина, это происходит из-за того, что VPN создает дополнительную «прослойку» в виде накладных расходов по шифрованию трафика и влияния точки выхода в интернет из VPN-сети, которая имеет низкую производительность, а также более высокие задержки.

Заместитель руководителя проекта «Рутокен VPN» (компания «Актив») Дмитрий Тимофеевский в свою очередь подчеркнул, что VPN оказывает влияние на конечную скорость интернета, поскольку на пути данных появляется дополнительный шаг. По словам аналитика, насколько сильно это влияние, зависит от VPN-сервиса.

Ранее компания по кибербезопасности Angara Security предупредила, что при совершении оплаты через непроверенную виртуальную частную сеть (VPN) на сайте с аббревиатурой http в адресной строке платежные данные могут быть перехвачены провайдером VPN. В компании пояснили, что использование SSL/TLS шифрования является одним из условий безопасности платежей в сети. Подобной шифровки данных нет при использовании сайта с аббревиатурой http в адресной строке. В результате при использовании такого портала, логины, пароли, реквизиты банковских карт могут быть получены провайдером VPN.

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Марина Совина
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