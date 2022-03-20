Швейцарская Weatherford International приостановила поставки в Россию после санкций

Швейцарская сервисная компания в секторе энергетики Weatherford International заявила о приостановке поставок и новых инвестиций в Россию после введения против страны санкций. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства PR Newswire.

«После введения санкций 24 февраля 2022 года мы остановили поставки и немедленно заблокировали любые новые инвестиции и внедрение новых технологий в России. В настоящее время у нас нет активных совместных предприятий или партнерств в стране», — говорится в обращении компании.

Weatherford International — ведущая мировая сервисная компания в энергетическом секторе. В 2014 году сообщалось, что компания «Роснефть» закрыла сделку по покупке восьми активов Weatherford в области бурения скважин в России и Венесуэле. Weatherford приобрела сервисный бизнес в России в 2009 году, выкупив его у ТНК-ВP за 500 миллионов долларов.