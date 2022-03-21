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Горящий бензовоз на российской трассе сняли на видео

На трассе в Ростовской области бензовоз загорелся после столкновения с самосвалом

На трассе в Ростовской области бензовоз загорелся после столкновения с самосвалом. Очевидцы сняли происходящее на видео, кадры публикует Telegram-канал Mash в понедельник, 21 марта.

На видео показано, что автоцистерна после ДТП объята огнем. Дорогу заволокло клубами дыма. По сведениям Mash, все произошло в районе малой Лазовки. Предполагается, что бензовоз выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.

На месте ДТП в настоящее время работают оперативные службы, сведения о пострадавших уточняются.

Ранее в Новосибирске на улице Немировича-Данченко загорелся пассажирский автобус.

На появившихся в сети кадрах видно, что транспортное средство стоит на обочине дороги, его объезжают машины. Из салона автобуса валит черный дым.

Анна Щербакова
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