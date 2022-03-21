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Россиянина приговорили к 15 годам колонии за убийство брата и сестры

Жителя Ачинска осудили на 15 лет за убийство двух человек с помощью СВУ в 2010 году

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В Красноярске 42-летнего жителя Ачинска приговорили к 15 годам колонии по делу об убийстве двух человек. Об этом в понедельник, 21 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель краевого управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Его признали виновным по статьям 222 («Незаконное ношение взрывного устройства и незаконное хранение боеприпасов») и 105
(«Убийство двух лиц общеопасным способом») УК РФ.

По данным следствия, в начале осени 2010 года между мужчиной и его 35-летним партнером по бизнесу произошел конфликт из-за раздела предприятия, после которого подсудимый решил устранить конкурента. В ночь на 28 октября 2010 года он поместил самодельное взрывное устройство (СВУ) в картонную коробку и оставил его возле калитки дома, в котором его знакомый проживал вместе с 45-летней сожительницей. Он рассчитывал на то, что утром мужчина пойдет на работу и погибнет от взрыва после того, как откроет калитку.

Однако в 9 часов утра к дому приехал 41-летний брат сожительницы. Женщина вышла из дома, чтобы встретить его и после того, как она открыла калитку, устройство сработало. В результате взрыва мужчина скончался на месте, а его сестра позже умерла в больнице.

Десять лет преступник находился в федеральном розыске. Следователи задержали его в марте 2020 года и поместили в СИЗО на время следствия.

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Елизавета Новикова
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