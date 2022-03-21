Россиянам раскрыли важные при чтении этикеток на косметике детали

Эксперт Парамонов заявил, что важно учитывать порядок входящих в состав косметики веществ

Косметолог Алексей Парамонов раскрыл важные при чтении этикеток на косметике детали, которые укажут на безопасный и эффективный состав. Интервью со специалистом приводит издание 5-tv.

По словам российского эксперта, при изучении этикеток на косметических средствах следует учитывать, в каком порядке расположены входящие в них ингредиенты. Так, список возглавляют вещества, которые находятся в изделии в наибольшем количестве. В конце состава продукта указываются те элементы, которых меньше всего в процентном соотношении, отметил специалист. Кроме того, необходимое воздействие оказывают только размещенные на первых пяти местах перечня компоненты. «Как правило, все ингредиенты обозначаются на латинском языке, а в скобках дается расшифровка. В конце идут консерванты и ароматизаторы, последние обозначаются как парфюм», — объяснил Парамонов.

Также косметолог заявил, что во всех косметических средствах присутствуют парабены (консерванты), даже если производители препарата не предоставляют в описании подобную информацию. Он объяснил, что парабены препятствуют возникновению бактериальной и грибковой среды. При этом предпочтительно расположение данных компонентов в конце указанного на этикетке списка.

Помимо этого, Парамонов уточнил, что важным ингредиентом бьюти-средств является гиалуроновая кислота, которая нормализует работу поверхности кожи. В свою очередь абрикосовое масло, масло ши, аминокислоты и молочная кислота обладают увлажняющими свойствами.

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