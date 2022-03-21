Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В небе над Астраханью заметили необычное природное явление

Жители Астрахани сфотографировали гало в небе

Фото: Telegram-канал «Астрахань в Телеграм»

Жителям Астрахани удалось сфотографировать необычное для марта природное явление — гало. Об этом сообщает «Южная волна».

Отмечается, что обычно эффект дугообразного вторичного свечения вокруг источника света появляется на небе в морозную погоду. Явление возникает из-за преломления солнечных лучей через множество кристалликов льда в верхних слоях атмосферы и выглядит, как «замерзшая радуга». Гало может быть не только кольцеобразной формы, но и в виде световых столбов.

Как сообщает издание, в выходные в Астрахани пришла ясная и безветренная погода, однако температура воздуха оставалась отрицательной — до минус пяти градусов.

«Собственно, сложились прекрасные условия для возникновения оптического явления», — заключили журналисты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало уничтожение центра подготовки десантно-штурмовых войск ВСУ
В Латвии собрались запретить российским судам заходить в порты республики
Пушилин рассказал о главном укрепрайоне украинских войск в Мариуполе
Обливший пару россиян кислотой неизвестный попал на видео
Американская конгрессвумен осудила власти США за помощь украинским военным
Критиковавший Marvel Фрэнсис Форд Коппола похвалил «Дэдпула»
Большинство жителей Грузии поддержали отказ республики от санкций против России
В модном бренде назвали четыре способа вычислить лишние вещи в гардеробе
Россиянам рассказали о нюансах при аренде комнат
Цены на газ в Европе упали
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.