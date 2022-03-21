В небе над Астраханью заметили необычное природное явление

Жители Астрахани сфотографировали гало в небе

Жителям Астрахани удалось сфотографировать необычное для марта природное явление — гало. Об этом сообщает «Южная волна».

Отмечается, что обычно эффект дугообразного вторичного свечения вокруг источника света появляется на небе в морозную погоду. Явление возникает из-за преломления солнечных лучей через множество кристалликов льда в верхних слоях атмосферы и выглядит, как «замерзшая радуга». Гало может быть не только кольцеобразной формы, но и в виде световых столбов.

Как сообщает издание, в выходные в Астрахани пришла ясная и безветренная погода, однако температура воздуха оставалась отрицательной — до минус пяти градусов.

«Собственно, сложились прекрасные условия для возникновения оптического явления», — заключили журналисты.