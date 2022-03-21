Умерла режиссер-документалист Марина Голдовская

Кинорежиссер Марина Голдовская скончалась на 81-м году жизни

Умерла советский и российский кинорежиссер-документалист и педагог Марина Голдовская. Об этом сообщил режиссер Виталий Манский в Facebook.

Кинематографистка скончалась в воскресенье, 20 марта, на 81-м году жизни.

Марина Голдовская родилась 15 июля 1941 года в Москве в семье ученого и изобретателя Евсея Голдовского, одного из основателей Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). В 1963 году она окончила операторский факультет ВГИКа (мастерская Бориса Волчека).

Всего за свою карьеру она сняла 93 экранных проекта. Голдовская считается классиком документального кино, мастером фильма-портрета. Героями ее картин были хирург Александр Вишневский, писательница Анастасия Цветаева, актеры Аркадий Райкин и Олег Ефремов, первый советский фермер Николай Сивков. В 1988 году появилась «Власть соловецкая» — первая документальная лента о ГУЛАГе. Одна из последних работ Голдовской была посвящена журналистке Анне Политковской.

Голдовская жила в Москве и Лос-Анджелесе, где много лет работала профессором Калифорнийского университета. Она разработала возможности таких приемов, как прямое наблюдение, скрытая камера и других. Кинематографистка также написала несколько книг, в том числе автобиографическую «Женщина с киноаппаратом».