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Стало известно об отношении к Головину в Европе

Агент Головина Клюев рассказал, что футболист не столкнулся с проблемами из-за санкций
Александр Головин

Александр Головин. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об отношении к футболисту в Европе. Его слова приводит Sport24.

Клюев заявил, что президент клуба, тренерский штаб и персонал хорошо относятся к россиянину. «У Саши в клубе все замечательно. Как все было позитивно, так и осталось. Ни с какими бытовыми проблемами он не столкнулся из-за санкций, все хорошо», — подчеркнул он. Агент добавил, что Головин хотел бы присоединиться к сборам национальной команды, однако из-за проблем с логистикой на данный момент это невозможно.

Сбор сборной России пройдет с 21 по 27 марта. Расписание товарищеских матчей прорабатывается и будет опубликовано позднее.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года. Монегаски заплатили за россиянина 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Андрей Стрельцов
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