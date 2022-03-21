Гонконг возобновит авиасообщение с девятью странами

Власти Гонконга с 1 апреля снимут запрет на авиасообщение с 9 странами, в том числе с США

Власти Гонконга с 1 апреля возобновят авиасообщение с девятью странами: Австралией, Великобританией, Индией, Непалом, Канадой, США, Пакистаном, Филиппинами и Францией. Об этом сообщила глава местной администрации Кэрри Лам, ее цитирует ТАСС.

Запрет был введен в начале года из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

Карантинный период в отелях для пассажиров может быть сокращен с двух до одной недели, если тесты на коронавирус покажут отрицательные результаты на шестой и седьмой день пребывания, уточнила Лам. При этом въезд в Гонконг по-прежнему открыт только для резидентов города.

С 14 марта Россия возобновила авиасообщение с двумя странами. Возобновились полеты в Китай по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай, которые осуществляются один раз в неделю. Также восстановлено авиасообщение с Индонезией с частотой три рейса в неделю из Москвы в Денпасар.