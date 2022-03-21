Названы помогающие уснуть продукты питания

Диетолог Роб Хобсон посоветовал продукты с триптофаном и углеводами, чтобы лучше спать

Диетолог Роб Хобсон назвал продукты питания, помогающие уснуть. Об этом пишет Techradar.

По словам эксперта, хорошему сну способствуют продукты, которые содержат аминокислоту триптофан. К ним, среди прочего, относятся говядина, свинина, ягнятина, жирная рыба, такая как лосось или тунец, бобовые, яйца, бананы, соя, орехи и тыквенные или подсолнечные семечки. Приготовленные из них блюда помогают лучше спать.

Однако одного триптофана мало. Чтобы он достиг мозга, Хобсон посоветовал есть пищу с углеводами, такую как макароны, картофель или рис. «Эти продукты повышают уровень инсулина, который сразу несколькими способами способствует всасыванию триптофана, — объяснил он. — В частности, этот гормон уменьшает уровень других аминокислот, занимающих клетки, которые транспортируют в мозг различные вещества».

Ранее британский врач Радж Каран рассказал о способе «10-3-2-1», который помогает быстрее засыпать, лучше высыпаться и способствует более глубокому сну. Эксперт советует перестать пить кофе за 10 часов до сна. По его словам, именно столько времени требуется для вывода кофеина из организма.