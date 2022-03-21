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Суд отклонил иск комика Мирзализаде к МВД

Суд отклонил иск комика Мирзализаде, просившего признать незаконным запрет на въезд в РФ

Кадр: Идрак / YouTube

Суд отклонил иск к МВД известного стендап-комика Идрака Мирзализаде, ранее осужденного за оскорбительную шутку о русских людях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Бадамшина.

«В удовлетворении иска суд отказал. Будем обжаловать решение», — заявил Бадмшин.

Ранее 18 марта стало известно, что Мирзализаде просил суд признать незаконным решение МВД о запрета въезда в Россию на 14 лет.

О том, что МВД изменило Мирзализаде срок нежелательного пребывания в России с пожизненного до 2035 года, сообщалось 15 февраля. Бадамшин тогда подчеркнул, что намерен обжаловать это решение.

В октябре 2021 года Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск Мирзализаде в части пожизненного срока нежелательности пребывания в России. Уточнялось, что судебная инстанция обязала МВД установить «разумный» срок вместо пожизненного.

МВД признало пребывание в России комика «пожизненно нежелательным» в августе 2021 года. В ведомстве сообщили, что юморист в своем выступлении допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности.

До этого Мирзализаде приговорили к 10 суткам административного ареста по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Причиной стала грубая шутка о русских людях, которую он произнес в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube. Комик подчеркивал, что высказывание носило антиксенофобский характер, а выступление было исключительно юмористическим.

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Асель Минбаева
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