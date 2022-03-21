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Пилот оценил надежность разбившегося в Китае Boeing 737

Пилот Сытник назвал разбившийся в Китае Boeing 737 надежным самолетом

Фото: @TheLegateIN

Потерпевший крушение на юге Китая пассажирский самолет Boeing 737-800 — надежная и хорошая модель, которая уже давно выпускается, заявил заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник. Надежность этой модели он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

По словам пилота, в год Boeing выпускает до 700 разных моделей самолетов, и это очень мощная корпорация, которая снабжает надежной авиационной техникой весь мир.

«Многие производители авиационной техники стремятся построить такой же надежный, крепкий самолет, как Boeing. Их модели сами по себе надежные и очень удобные в эксплуатации. Летчики, которые полетали на Boeing, считают его очень удачным самолетом», — отметил Сытник.

Ранее на юге Китая, в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района, разбился пассажирский борт Boeing 737 авиакомпании China Eastern. Самолет летел из Куньмина в Гуанчжоу, на борту находились 132 пассажира. Официальной информации о погибших и о причинах крушения пока нет. В районе крушения ведутся поисково-спасательные работы.

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Екатерина Смирная
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